Vergoeding voor zorgpersoneel dat door postcovidsyndroom niet meer kan werken

Zorgmedewerkers die door het postcovidsyndroom arbeidsongeschikt zijn geraakt, kunnen een eenmalige vergoeding van 15.000 euro krijgen. Het gaat om mensen die in de eerste coronagolf in 2020 voor coronapatiënten hebben gezorgd en daardoor zelf ook ziek zijn geworden.

Het kabinet erkent dat de zorgmedewerkers in de eerste golf onder hoge druk en in onzekere omstandigheden voor de patiënten hebben gezorgd. Het risico op besmetting was voor deze groep hoger dan bij andere cruciale beroepsgroepen.

"Inmiddels weten we dat er een kleine groep zorgmedewerkers is die daardoor niet meer kan werken, en dat heeft enorme impact op hun leven", schrijft minister Conny Helder (Langdurige Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. "Deze groep willen we ondersteunen."

Het kabinet wil in september 2023 een loket hebben waar de gedupeerden terechtkunnen om de vergoeding aan te vragen. Het bedrag zou dan voor het eind van het jaar op hun rekening moeten staan.

FNV vindt het bedrag te laag en de groep te klein

Vicevoorzitter Kitty Jong van FNV zegt dat de vergoeding "totaal geen recht" doet aan de morele plicht die het kabinet heeft wat zorgverleners betreft. De regeling komt volgens de vakbond veel te laat, is voor een te kleine groep en het bedrag is te laag.

Vakbonden FNV en CNV strijden al langer voor een financiële regeling voor zorgmedewerkers die door het postcovidsyndroom arbeidsongeschikt zijn geraakt. De bonden vinden dat alle gedupeerden uit 2020 een vergoeding moeten krijgen. Dus niet alleen degenen die tijdens de eerste golf ziek zijn geworden.

In een kort geding begin dit jaar vroegen FNV en CNV om bijna 23.000 euro van de Staat als eerste tegemoetkoming voor alle zorgmedewerkers die in 2020 postcovid kregen. De voorzieningenrechter wees de eis af. Volgens de rechter moet "van geval tot geval" worden bekeken of een zorgmedewerker recht heeft op schadevergoeding.