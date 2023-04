Nieuwe cryptoregels moeten manipulatie en nieuwe FTX-debacles voorkomen

Brussel heeft nieuwe regels afgesproken voor de handel in digitale valuta. Zo moeten bedrijven duidelijker zijn over de risico's voor beleggers en moeten ze een vergunning aanvragen. Ook wordt handel met voorkennis verboden. Toch is er ook kritiek.

De nieuwe regels zijn vorige week met een ruime meerderheid aangenomen door het Europees Parlement. Die vindt het belangrijk om de handel in digimunten strenger te reguleren.

Daarbij wijzen de Europese politici op diverse schandalen in de cryptowereld. Zo ging vorig jaar FTX, het handelsplatform van Sam Bankman-Fried, onderuit. Ook het bedrijf achter de stablecoin TerraUSD ging kopje-onder. Politici en toezichthouders zijn bang dat veel beleggers hun geld kwijtraken door dit soort incidenten.

Daarom is afgesproken dat elk bedrijf dat een nieuwe cryptomunt uitgeeft, een zogeheten whitepaper moet opstellen. Daarin moet staan wat de risico's zijn voor beleggers en hoe de techniek achter de munt in elkaar zit. Je kunt het vergelijken met een prospectus die wordt uitgegeven als een bedrijf naar de beurs gaat.

Eisen voor een vergunning

Verder komt er een vergunningplicht voor bedrijven die cryptodiensten aanbieden, bijvoorbeeld het handelen in digitale valuta of het bewaren van tegoeden. Aan die vergunning zijn eisen verbonden op het gebied van onder meer goed bestuur. Ook moet je duidelijk maken hoe je er als bedrijf financieel voor staat en moet je een klachtenprocedure hebben. De platforms moeten daarnaast hun tegoeden binnen de EU bewaren.

Als je eenmaal van één lidstaat een vergunning hebt gekregen, mag je in alle EU-lidstaten je diensten aanbieden. Daar zijn niet alle landen blij mee. Daarover later meer.

Overigens moet je in Nederland officieel al een vergunning hebben om cryptodiensten te mogen aanbieden. Maar om zo'n vergunning te krijgen, hoef je nu nog aan minder eisen te voldoen dan volgens de toekomstige regels.

Manipulatie niet meer toegestaan

Naast het beschermen van beleggers moet de nieuwe wet ook criminaliteit en manipulatie tegengaan. Zo moet van elke transactie voortaan duidelijk zijn welke partijen erbij betrokken zijn, in strijd tegen witwassen. Criminelen gebruiken regelmatig digitale valuta.

Ook wordt handel met voorkennis verboden, evenals het met valse informatie kunstmatig oppompen van de koers van een munt, om die munt vervolgens in grote aantallen te verkopen.

Het Nederlandse platform Bitvavo, naar eigen zeggen de grootste in de Benelux, is opgetogen over de nieuwe regels. "Het zorgt voor meer vertrouwen in de sector en betrouwbare bedrijven worden onderscheiden van onbetrouwbare", laat een woordvoerder weten. Dit zorgt volgens het bedrijf voor een gelijk speelveld en betere bescherming van de consument.

Wanneer de nieuwe regels precies ingaan, is nog niet helemaal duidelijk. Maar waarschijnlijk wordt het ergens in de loop van volgend jaar.

Bedrijven kunnen zoeken naar zwakke plekken

Toezichthouders zijn over het algemeen blij met de nieuwe wet. Nu nog mogen ze alleen kijken naar het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme, maar niet naar het beschermen van de naar schatting twee miljoen Nederlandse cryptobeleggers, tot ergernis van De Nederlandsche Bank (DNB). Door de nieuwe regels krijgen toezichthouders dus meer bevoegdheden.

Maar er is ook kritiek. Sommige landen vrezen dat cryptobedrijven bij het aanvragen van een vergunning op zoek gaan naar het land waar de eisen in praktijk het minst streng zijn. Om een vergunning te krijgen, hoeven ze immers slechts in één EU-land aan de eisen te voldoen. Wie eenmaal een vergunning heeft, mag in de hele EU aan de slag.