Eindsprint naar de belastingaangifte of toch voor 1 mei uitstel aanvragen?

Een recordaantal Nederlanders gaat dit jaar belastingaangifte doen. Dat moet in principe voor 1 mei. Wel kun je net als twee miljoen anderen uitstel aanvragen. Een hoge boete krijg je niet gauw als je te laat bent, maar mogelijk moet je wel rente betalen.

Tot Koningsdag hadden 8,8 miljoen Nederlanders belastingaangifte gedaan. En de fiscus verwacht dit weekend weer de jaarlijkse eindsprint: mensen die op het laatste moment nog aangifte doen. Na die sprint zullen 9,5 miljoen tot 10 miljoen aangiften binnen zijn, verwacht een woordvoerder.

Daarnaast zullen velen uitstel aanvragen als ze het niet redden om voor 1 mei aangifte te doen. Dan hebben ze tot 1 september de tijd. Een verzoek tot uitstel wordt alleen afgewezen als je pas na 1 mei een aanvraag indient. Of als je in eerdere jaren te laat aangifte hebt gedaan. Inmiddels hebben 2,6 miljoen Nederlanders uitstel aangevraagd, vaak via een belastingadviseur. Dat is een veel groter aantal dan in eerdere jaren.

Dit jaar zal een ongekend groot aantal mensen belastingaangifte doen. Mogelijk komen meer dan twaalf miljoen aangiften binnen, terwijl het aantal in de afgelopen twee jaar op 9,6 miljoen bleef steken. Een van de oorzaken is dat de Belastingdienst dit jaar veel meer mensen heeft uitgenodigd om aangifte te doen.

Bovendien vullen velen onuitgenodigd een aangifte in, omdat ze geld kunnen terugkrijgen. De Belastingdienst raadt aan om ook een proefaangifte te doen als je geen uitnodiging hebt gekregen. Je kunt dan zien of je geld terugkrijgt en het dus zin heeft om aangifte te doen.

Aan uitstel kleven enkele nadelen

Als je voor 1 april aangifte doet, belooft de Belastingdienst dat je voor 1 juli je belastingaanslag krijgt. In die aanslag staat hoeveel je daadwerkelijk krijgt of moet betalen. Kort daarna volgt dan de afrekening. Als je tussen 1 april en 1 mei aangifte doet, haalt de Belastingdienst in de meeste gevallen ook de grens van 1 juli, zegt een woordvoerder. Maar doe je pas na 1 mei aangifte, dan moet je mogelijk langer wachten op je belastingaanslag en dus ook op het geld dat je eventueel terugkrijgt.

Een ander nadeel is dat je door een latere afrekening een boeterente moet betalen als je de Belastingdienst nog geld schuldig bent. Voor de tijd na 1 juli betaal je een rente van 4 procent boven op het bedrag dat je toch al moet betalen. Dat zijn doorgaans geen hele hoge bedragen. De hoogte is afhankelijk van hoelang het heeft geduurd. Als je bijvoorbeeld 500 euro moet betalen en het drie maanden duurt voordat er een aanslag binnen is, dan kost je dat 5 euro.

Als je geld terugkrijgt en je zo laat aangifte hebt gedaan dat er voor 1 juli nog geen aanslag is, dan krijg je daar geen rente voor. Je was immers zelf te laat.

Boete voor late aangifte volgt nog niet op 2 mei

Door snel nog aangifte te doen of uitstel aan te vragen, voorkom je ook een boete voor een te late aangifte. Al krijg je die boete niet direct als je begin mei nog geen aangifte hebt gedaan.

Eerst krijg je eind mei een herinneringsbrief dat je toch aangifte moet doen. Reageer je daar niet op, dan komt er eind juli een aanmaning. Daar zijn nog geen kosten aan verbonden.