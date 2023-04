Duitse, Franse en Europese economie ontlopen recessie nipt, al kan vlag niet uit

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Na een moeizaam einde van 2022 hebben de economieën van Duitsland, Frankrijk en de Europese Unie als geheel een recessie toch afgewend. In de cijfers over het eerste kwartaal krompen hun economieën namelijk niet meer.

De Europese economie groeide begin 2023 met 0,3 procent, na een krimp van 0,1 procent in het laatste kwartaal van 2022. In Duitsland was er stagnatie, na een krimp van 0,5 procent eind 2022.