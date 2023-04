Duitse economie in afgelopen kwartaal niet gegroeid of gekrompen

De groei van de Duitse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar gestagneerd. Economen hadden op een groei van 0,2 procent gerekend, maar het bruto binnenlands product bleef precies hetzelfde ten opzichte van een kwartaal eerder.

Bij twee kwartalen op rij met krimp is technisch sprake van een recessie, maar dat is nu dus niet het geval. De toegenomen export is gunstig voor Nederland, want de Duitsers zijn onze belangrijkste handelspartner.