Huizenprijzen gaan verder dalen en zijn volgens IMF nu nog tot 20 procent te hoog

Door de afkoelende economie en stijgende hypotheekrentes kunnen huizenprijzen "onrustwekkend hard" gaan dalen. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat stelt dat de prijzen nu in veel Europese landen nog 15 tot 20 procent te hoog liggen.

In 2022 daalden de huizenprijzen in landen als Tsjechië, Denemarken en Zweden al met meer dan 6 procent, schrijft het IMF. Meer landen zullen volgen. In Nederland daalden de huizenprijzen in de eerste drie maanden van 2023 al met 8,2 procent, de grootste daling in tien jaar tijd.