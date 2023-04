Deens leger bewijst dat Russisch schip vlak voor explosie bij Nord Stream voer

Vier dagen voor de explosies bij de Nord Stream-gasleidingen is een Russisch schip op de foto gezet in de buurt van de pijpleidingen. Het Russische vaartuig heeft een mini-onderzeeër aan boord en is speciaal ontworpen voor operaties onder water.

Een Deens patrouilleschip heeft op 22 september vorig jaar 26 foto's gemaakt van het Russische schip, de SS-750, ten oosten van het eiland Bornholm. Dat bevestigt het Deense leger aan Information. Vier dagen later waren er verschillende explosies bij de pijpleidingen nabij Bornholm. Denemarken wil de foto's niet delen, omdat ze onderdeel zijn van inlichtingenwerk.

De mini-onderzeeër is van het type AS-26 Priz en heeft grijpers. Volgens de Zweedse inlichtingenexpert Joakim von Braun is de SS-750 met onderzeeër alleen ontworpen voor onderwateroperaties.

Er waren al satellietbeelden bekend van het vertrek van schepen op 21 september 2022 om 0.22 uur uit de Russische havenstad Kaliningrad. Eerder werd aangenomen dat de SS-750 en vijf andere schepen pas na de ontploffingen waren doorgevaren naar het gebied van de pijpleidingen.

Maar de foto's laten zien dat het Russische konvooi vlak vóór de ontploffingen aanwezig was bij Bornholm. "Het is zeer waarschijnlijk dat deze schepen betrokken waren bij de sabotageoperatie", zegt Von Braun.

Wat is Nord Stream? De Nord Stream 1 en 2 zijn onderzeese pijpleidingen in de Oostzee. Ze brengen Russisch gas van Rusland naar Duitsland en kunnen zo miljoenen Europese huishoudens aan warmte helpen.

De nieuwste - Nord Stream 2 - is door de oorlog in Oekraïne nooit in gebruik genomen. Daarnaast sloot Rusland de Nord Stream 1 in september voor onbepaalde tijd.

Op het moment van de explosies werd er dus geen aardgas geleverd. Wel zaten er nog restanten gas in de leiding.

Kremlin wijst naar VS

Denemarken, Zweden en Duitsland doen onderzoek naar de ontploffingen. De verschillende autoriteiten gaan uit van sabotage, maar het blijft onduidelijk wie er verantwoordelijk voor is.

Er gaan verschillende theorieën rond over wie er achter de explosies zit. Het Westen verdacht Rusland van het saboteren van de pijpleidingen, maar een Duitse onderzoeksleider zei dat hier geen aanwijzingen voor zijn gevonden. De Zweedse aanklager zei eerder deze maand dat theorieën ook verspreid worden om verwarring te zaaien.

Het Kremlin heeft betrokkenheid altijd ontkend. Rusland wijst juist met de beschuldigende vinger naar de Verenigde Staten. Ook dat land ontkent elke betrokkenheid. Anonieme Amerikaanse functionarissen beweren dat het zeer waarschijnlijk is dat een pro-Oekraïense groep achter de actie zit.