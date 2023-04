Een van de meest afgelegen eilanden ter wereld zoekt een vogelliefhebber

Op het eiland Gough in de Atlantische Oceaan is een vacature voor vogelliefhebbers vrijgekomen. Het werk is niet voor iedereen weggelegd: Gough staat te boek als een van de meest afgelegen eilanden ter wereld.

De boottocht van Zuid-Afrika naar het eiland duurt zeker een week, schrijft BBC News. Een andere vorm van transport is er niet, want Gough heeft geen vliegveld.

Het eiland is een van de belangrijkste broedplaatsen voor wilde vogels. Jaarlijks strijken zo'n acht miljoen vogels neer op Gough. Die worden op dit moment door zeven vogelbeschermers van RSBP in de gaten gehouden.

De Britse organisatie is op zoek naar een achtste werknemer die zeker vijftien maanden lang vogelsoorten onder de loep wil nemen. De kandidaat moet zich moeiteloos kunnen aanpassen aan het stille leven op het eiland en het extreme klimaat. Daarnaast moeten gegadigden ervaring hebben met het bestuderen van wilde vogels.

Tot slot wacht belangstellenden nog één andere opmerkelijke klus: de lokale muizenpopulatie uitroeien. De knaagdieren vormen een bedreiging voor de vogels op het eiland en zijn geëvolueerd tot anderhalf keer de grootte van een doorsnee huismuis.

De muizen hebben zich aangeleerd om de eieren en kuikens van de vogels te eten. Dat kost jaarlijks miljoenen vogels het leven. RSBP probeert de muizen al jarenlang uit te roeien.