Lagere inflatie in België, maar prijzen voor eten en drinken wel flink gestegen

In België zijn de prijzen in april 5,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is een een lager inflatiecijfer dan in februari en maart. Wel blijven de prijzen van voedingsmiddelen nog hard stijgen bij onze zuiderburen.

De inflatie lag in maart en februari nog op 6,7 en 6,6 procent. Maar het cijfer is deze maand naar het laagste niveau sinds november 2021 gezakt. In oktober vorig jaar piekte de inflatie nog op 12,3 procent. Vooral de daling van de energieprijzen heeft tot een lagere inflatie geleid.

Maar de prijzen van voedingsmiddelen stijgen nog hard. Volgens statistiekbureau Statbel is eten en drinken in april ruim 16,6 procent duurder dan een jaar eerder. Zo kosten zuivelproducten en olie en vetten ruim een kwart meer dan in april 2022.