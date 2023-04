Bouwbedrijf Strukton wil via rechter van omstreden topman Sanderink af

Bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud willen dat topman Gerard Sanderink permanent geschorst wordt als bestuursvoorzitter. In maart werd al gekozen voor een tijdelijke schorsing van drie maanden.

De raad van commissarissen (rvc) van Strukton en Oranjewoud heeft het verzoek op Koningsdag ingediend bij de Ondernemingskamer. Volgens de commissarissen is de permanente schorsing nodig voor rust en stabiliteit in het bedrijf.

In maart nam de rvc via de tijdelijke schorsing al het roer over van Sanderink. Volgens de commissarissen volgde dat besluit op enkele incidenten die afbreuk deden aan de stabiliteit en reputatie van de ondernemingen.

Sanderink is al langer in het nieuws vanwege privéconflicten die in het openbaar worden uitgevochten. Eerder moest hij daardoor al vertrekken als hoogste bestuurder van het door hem opgerichte IT-bedrijf Centric, zo besloot de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam in november vorig jaar.