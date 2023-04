Monopoly-maker ziet omzet kelderen na corona en moet banen schrappen

Delen via E-mail

Speelgoedmaker Hasbro heeft zijn omzet het afgelopen kwartaal zien kelderen. Het bedrijf achter Monopoly, Peppa Pig en My Little Pony laat daarom minstens duizend medewerkers vertrekken.

Hasbro behaalde in de eerste drie maanden van 2023 een omzet van ruim 900 miljoen euro. Dat is 14 procent minder dan een jaar eerder. Onder de streep leed de speelgoedmaker een verlies van bijna 20 miljoen euro. Hasbro verwacht over de rest van 2023 geen verbetering.