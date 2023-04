Online treinkaartje bestellen bij NS weer mogelijk na storing

Reizigers konden donderdagmiddag urenlang geen treinkaartje kopen via ns.nl of de NS-app. Het systeem kampte sinds 13.30 uur met een storing. Iets na 17.00 uur was de storing voorbij.

Tijdens de storing kon je wel gewoon een ticket kopen bij een kaartautomaat op het station en reizen met je ov-chipkaart of betaalpas.

Donderdag was het volgens de NS erg druk op de website van de spoorvervoerder. Dat was volgens een woordvoerder waarschijnlijk ook de reden dat er een storing was.

Veel mensen reizen op Koningsdag met de trein om ergens feest te vieren. De spoorvervoerder waarschuwt reizigers daarom voor volle treinen.

Ondanks de drukte zijn er nog geen grote problemen op het spoor ontstaan. Alleen tussen Zwolle en Deventer reden tot aan het begin van de middag tijdelijk geen treinen vanwege een kapotte bovenleiding.