Transavia begint meivakantie met annuleren vluchten op Eindhoven en Rotterdam

Transavia heeft voor vrijdag en zaterdag vluchten van en naar Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport geannuleerd. Daardoor zijn enkele duizenden passagiers gedupeerd. De luchtvaartmaatschappij zegt te weinig vliegtuigen klaar te hebben.

Transavia kon de afgelopen dagen niet zeggen of alle vluchten in de meivakantie zouden doorgaan. Nu blijkt dat de luchtvaartmaatschappij al vluchten heeft geannuleerd. Transavia wil niet zeggen om hoeveel vluchten het gaat.

In ieder geval zijn passagiers van en naar steden in Frankrijk, Kroatië en Italië gedupeerd. Eerder meldde het Eindhovens Dagblad al dat het ging om bestemmingen in Spanje, Portugal en Griekenland. Ook schreef de regionale krant dat Transavia veertien vluchten van en naar Eindhoven heeft geannuleerd op vrijdag en zaterdag.