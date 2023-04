Vattenfall verliest klanten in Nederland, maar ziet winst stijgen

Na een onrustig najaar heeft het Zweedse bedrijf Vattenfall weer een hogere winst geboekt. In de eerste drie maanden van het jaar hield de energieleverancier 11,8 miljard Zweedse kronen (ongeveer 1 miljard euro) over. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Vattenfall is blij met de rustigere energiemarkt en heeft er in de afgelopen maanden ook weer 120.000 klanten bij gekregen, zei topvrouw Anna Borg bij de presentatie van de cijfers.

Dat is overigens niet het geval in Nederland, waar Vattenfall twee miljoen klanten heeft. Hier daalde het aantal klanten licht, al geeft het bedrijf daar geen exacte cijfers van.

Volgens de energieleverancier wordt de winst beperkt beïnvloed door de weer dalende stroomprijzen. Maar het bedrijf verdient wel extra aan het Zweeds Nucleair Afval Fonds, waar Vattenfall een belang in heeft.