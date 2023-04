Energierekening volgend jaar verder omhoog door extra kosten voor netbeheerder

De energierekening gaat in 2024 waarschijnlijk omhoog doordat netbeheerder TenneT meer kosten heeft gemaakt. Naar verwachting betaalt een gemiddeld huishouden komend jaar ruim vijf tientjes meer aan vaste kosten.

TenneT is beheerder van het landelijke stroomnetwerk en moest de voorbije jaren extra uitgaven doen, bijvoorbeeld doordat de energie die het zelf inkocht duurder is geworden. Ook moet het bedrijf veel geld investeren in verbetering van het stroomnetwerk, zowel op land als op zee.

Het bedrijf verwacht dat huishoudens met een gemiddeld verbruik volgend jaar 52 euro extra moeten betalen, oftewel ruim 4 euro per maand. Een mkb'er betaalt zelfs 376 euro per jaar meer, wat neerkomt op meer dan 31 euro per maand extra.

Onze energierekening bestaat voor een deel uit verbruikskosten en deels uit andere kosten, zoals belastingen en kosten van de energieleverancier. De vergoedingen voor netbeheerders horen hier ook bij.