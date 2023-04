Transavia kan niet garanderen dat vakantievluchten doorgaan

Transavia zit zo krap in de vliegtuigen dat het geen garanties meer durft te geven over het doorgaan van vluchten in deze meivakantie.

Op voorhand had de maatschappij al vluchten geschrapt, maar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden moeten vakantiegangers er rekening mee houden dat hun reis op het laatste moment niet doorgaat.

"Als dat gebeurt, dan kunnen mensen natuurlijk hun geld terugkrijgen of omgeboekt worden op een andere vlucht. Ook zijn we coulant met financiële compensatie, boven op wat wettelijk verplicht is", zegt een woordvoerder van de vakantievlieger. Passagiers van wie de vlucht uitvalt, hebben volgens Europese wetgeving al recht op compensatie.

Volgens de woordvoerder van Transavia zat de maatschappij al zo krap in de vliegtuigen dat bij het minste of geringste opnieuw vluchten geschrapt moeten worden. "Dat is heel teleurstellend. We doen echt ons best, maar we kunnen niets garanderen en er zullen nog vluchten geschrapt worden."