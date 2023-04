Asielzoekers komen talloze hindernissen tegen op weg naar de arbeidsmarkt

Delen via E-mail

Slechts een kleine minderheid van de asielzoekers in Nederland komt aan een baan. Dat komt onder meer doordat ze maar 24 weken per jaar mogen werken, waardoor werkgevers afhaken. Maar er zijn nog meer obstakels waardoor tienduizenden asielzoekers niet werken.

Verder maken vooral vrouwen zich zorgen over de opvang van hun kinderen als ze zouden gaan werken. Omdat de gezinnen vaak moeten verhuizen binnen Nederland, kennen ze geen buren of vrienden in de buurt die kunnen oppassen. Zonder geld en een BSN-nummer hebben zij ook geen toegang tot de kinderopvang. Recht op kinderopvangtoeslag heeft ook niet iedereen.