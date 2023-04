Kappers scholen zich voortaan onder werktijd bij

Kappers krijgen er in een jaar tijd in twee stappen 9 procent meer loon bij. Bovendien vallen verplichte scholingsavonden voortaan onder werktijd.

Dat hebben de vakbonden afgesproken met de ANKO, de vertegenwoordiging van de werkgevers. De leden van de bonden moeten nog wel instemmen met de afspraken voor een nieuwe cao.

Net als in veel andere sectoren gaat het loon van de kappers in twee stappen omhoog: per 1 juli met 6 procent en dan per 1 februari met nog eens 3 procent. Ook worden eventuele extra kosten voor studiemateriaal of reiskosten door de werkgever vergoed.

De verplichte scholingsavonden worden voortaan ook gerekend als werktijd. Die worden gecompenseerd in geld of in tijd.