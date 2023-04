Britse toezichthouder blokkeert overname van gamemaker Activision Blizzard

Softwarebedrijf Microsoft mag Call of Duty-maker Activision Blizzard niet overnemen. De Britse toezichthouder CMA is bang dat Microsoft anders te veel macht krijgt op de markt voor online games.

Microsoft gaat in beroep tegen de beslissing. Het Britse nee betekent waarschijnlijk dat Microsoft de overname wereldwijd moet afblazen.

Het oordeel van de Britse toezichthouder kan ook invloed hebben op onderzoeken van de Europese en Amerikaanse toezichthouders. Die buigen zich eveneens over de vraag of het verstandig is dat Microsoft Activision Blizzard overneemt.

Het voornemen werd in januari 2022 bekendgemaakt. Xbox-maker Microsoft was bereid 69 miljard dollar (ruim 62,4 miljard euro) neer te tellen voor Activision Blizzard. De ontwikkelaar is bekend van onder meer Call of Duty en World of Warcraft. Het zou de grootste overname in de game-industrie ooit zijn.

Ondanks beloftes en toezeggingen heeft Microsoft de zorgen bij de Britse toezichthouder niet kunnen wegnemen. Het softwarebedrijf beloofde bijvoorbeeld het populaire spel Call of Duty nog tien jaar te zullen uitbrengen voor andere spelcomputers.

Volgens de CMA krijgt Microsoft na de overname te veel macht op de markt voor online games. Volgens de waakhond heeft Microsoft al tussen de 60 en 70 procent van deze markt in handen in het Verenigd Koninkrijk. Als de spellen van Activision Blizzard daar ook exclusief voor uitkomen blijft er te weinig keuze over voor consumenten.