Tienjarig jubileum van Willem-Alexander wordt duurste Koningsdag ooit

Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag donderdag in Rotterdam. Dat gaat zo'n 4 miljoen euro kosten. Het wordt daarmee de duurste Koningsdag ooit. In Maastricht, waar de koning vorig jaar zijn verjaardag vierde, kostte het feest minder dan de helft.

"We willen het groots aanpakken voor alle Rotterdammers en andere mensen die hierheen komen om feest te vieren", zegt de woordvoerder. "We organiseren niet alleen dingen op Koningsdag zelf, maar ook in de tien dagen ervoor." Het feest in Rotterdam begon al met het Koningsdagconcert in Ahoy, meer dan een week geleden.