Energieprijzen in EU naar recordniveaus in 2022: gas liefst 46 procent duurder

De energieprijzen in de Europese Unie hebben in de tweede helft van vorig jaar recordniveaus bereikt. De gemiddelde prijs voor elektriciteit ging met ruim 20 procent omhoog. De gasprijs steeg met 46 procent.

De gemiddelde elektriciteitsprijs in de EU steeg in de laatste zes maanden van vorig jaar van 23,50 euro naar 28,40 euro per 100 kWh. De gemiddelde gasprijs ging omhoog van 7,80 euro naar 11,40 euro per 100 kWh. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.