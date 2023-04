Cash is king op de vrijmarkt, maar QR-codes doen ook een duit in het zakje

We trekken morgen op Koningsdag weer massaal naar de vrijmarkt voor koopjes, spelletjes en iets te snaaien. Maar hoe rekenen we tegenwoordig af? Ondanks betaalapps is contant geld nog niet weg te denken.

Vooral ouderen en jongeren gebruiken nog vaak cash, blijkt uit onlangs verschenen onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank. Dit zal op Koningsdag niet anders zijn, zegt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland.

Kinderen zonder telefoon en bankapp zijn aangewezen op munt- en briefgeld. Als Beugel een grove schatting moet doen, denkt hij dat de helft van alle betalingen met contant geld gaat.

Voor wie wél over de digitale middelen beschikt, wordt het steeds makkelijker om geld uit te geven. De betaalapp Tikkie was vorig jaar op Koningsdag al goed voor 1 miljoen euro aan transacties en zal ook dit jaar niet weg te denken zijn.

Het hoeft niet per se Tikkie te zijn. "Veel consumentenbanken hebben inmiddels een soortgelijke betaalfunctie in hun app", zegt Beugel. Daar kunnen mensen een betaalverzoek aanmaken als ze een deal hebben gesloten.

QR-code uitprinten scheelt gedoe

Verkopers kunnen ook van tevoren een QR-code aanmaken, uitprinten en ophangen. Klanten hoeven dan alleen nog maar het printje te scannen. Dat scheelt weer handelingen op de telefoon als het net druk is met de verkoop.

Er zijn twee soorten QR-code: mét en zónder vast bedrag. Wie met vaste prijzen werkt, zoals bij de grabbelton, kan een QR-code met een vaste prijs uitprinten. Wie allemaal verschillende spullen op het kleedje verkoopt, kan voor een open QR-code kiezen. Dan voert de koper zelf een bedrag in.

Wie niet met een betaalverzoek wil werken maar ook geen cash heeft, kan ter plekke geld overmaken. Dan moet de verkoper wel een IBAN-nummer laten zien, wat onhandiger is op de vrijmarkt. Vervolgens staat het geld wel binnen een paar seconden op de rekening van de verkoper.

Thuis oefenen voorkomt fraude

Voelt het nog spannend om straks met vreemden online te bankieren? Beugel stelt gerust: "Met alleen IBAN-nummers kunnen fraudeurs niet zoveel."

Er zijn wel apps die ervoor zorgen dat het lijkt alsof de koper heeft betaald, terwijl dat niet zo is. Beugel ziet dit soort fraude vooral opdoemen bij dure aankopen op bijvoorbeeld Marktplaats. "Ik verwacht niet dat dit op de rommelmarkt een rol speelt."

Wel raadt hij aan om thuis te oefenen, door wat over te maken naar bijvoorbeeld een huisgenoot. "Als je weet hoe het werkt, word je minder snel bedonderd." Op de site van iDEAL is het ook mogelijk om met een QR-code te oefenen.