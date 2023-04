Ruim de helft van Albert Heijns goed bevoorraad ondanks staking distributiecentra

Meer dan de helft van de AH-supermarkten is op de vierde dag van de staking in distributiecentra goed bevoorraad. Het gaat om filialen die producten krijgen geleverd vanuit Zaandam, Hoorn en Tilburg. Bij de rest van de winkels ontbreken houdbare en verse producten in de schappen.

"Het gaat vooral om dagelijkse producten zoals pindakaas. In de loop van de dag zullen klanten ook merken dat er minder versproducten in de schappen liggen", zegt een woordvoerder van Albert Heijn. Deze winkels worden bevoorraad vanuit Pijnacker en Zwolle.

Het personeel van verschillende distributiecentra van AH staakt sinds zondag. De vakbonden eisen ruim 14 procent meer loon, maar de supermarktketen wil niet verder gaan dan 6 procent vanaf 1 mei. Daar zou dan begin volgend jaar nog 2 procent bij komen. De bonden wijzen erop dat dit minder is dan de inflatie en zeggen dat ze het niet kunnen accepteren.