Verkoop elektrische auto's bereikt dit jaar recordhoogte

De wereldwijde verkoop van elektrische auto's zal dit jaar tot recordhoogte stijgen, verwacht het Internationaal Energieagentschap (IEA). Veel automobilisten stappen over op elektrische vervoermiddelen, omdat ze af willen van vervuilende brandstoffen als benzine.

Door de explosieve groei is het aandeel van elektrische auto's in de totale automarkt gestegen van ongeveer 4 procent in 2020 tot 14 procent in 2022. Het IEA voorspelt dat het aandeel dit jaar verder zal groeien tot 18 procent.

Volgens IEA-directeur Fatih Birol is er sprake van een historische transformatie van de wereldwijde auto-industrie. "De verbrandingsmotor is al meer dan een eeuw ongeëvenaard, maar elektrische voertuigen zijn de status quo aan het veranderen. Na de transformatie met elektrische auto's zullen bussen en vrachtwagens snel volgen."

Europa is na China de grootste markt voor elektrische auto's. Het IEA verwacht dat het continent in 2030 op hetzelfde niveau zit als de Aziatische grootmacht. In 2030 wil de EU 55 procent minder uitstoten dan in 1990. Twintig jaar later moeten alle lidstaten klimaatneutraal zijn. Het IEA denkt dat dan zes op de tien auto's in Europa elektrisch aangedreven zullen zijn.