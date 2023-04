Winkeliers zien omzet in maart met ruim 4 procent stijgen

Winkeliers hebben in maart ruim 4 procent meer omzet behaald dan in dezelfde maand vorig jaar. De groei is vooral te danken aan de hogere prijzen, aangezien het totale verkoopvolume met 7 procent daalde.

Winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet vorige maand met 9,2 procent stijgen ten opzichte van een jaar geleden, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Het verkoopvolume was bijna 6 procent lager. De omzet van de supermarkten lag ruim 10 procent hoger en die van de speciaalzaken steeg met 0,4 procent.

De gemiddelde omzet bij de non-foodbedrijven daalde met 1,5 procent. De winkels in meubels en woninginrichting, drogisterijen en winkels in consumentenelektronica behaalden meer omzet. Bij winkels in recreatieartikelen, kledingwinkels, schoenenwinkels en winkels in doe-het-zelfartikelen en keukens en vloeren was sprake van een daling.