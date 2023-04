Nutri-Score moet je gezond laten kiezen in supermarkt, ook tussen pizza's

Welk brood is het gezondst en welke pizza is de beste keuze? Vanaf 2024 kun je in de supermarkt vaker producten vergelijken via de dan officieel geldende Nutri-Score. Die toont in een oogopslag of je een gezonde keuze maakt.

Zo scoort volkoren brood op de schaal van A tot E doorgaans een A en wit brood een C. En de ene diepvriespizza is de andere niet, al komt zo'n pizza niet verder dan een C. Suiker, vet en calorieën worden slecht gewaardeerd, vezels en eiwitten juist goed.

Het ministerie van Volksgezondheid legt de Nutri-Score per 2024 vast als het officiële voedselkeuzelogo. Hierdoor mogen Nederlandse fabrikanten en supermarkten de score blijven gebruiken om klanten voor te lichten.

"Eten binnen de Schijf van Vijf blijft het gezondste advies", zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "Daarbovenop biedt de Nutri-Score een extra handvat om een betere keuze te maken, bijvoorbeeld bij producten die niet in de Schijf van Vijf staan."

Zo kun je bij de keuze voor een diepvriespizza kijken welke het gezondst is, zegt Van Ooijen. "Elke dag diepvriespizza is niet gezond. Maar als je het wel een keer eet, kun je een pizza uitzoeken met de betere samenstelling."

Er blijven producten zonder score

Of je in 2024 met de Nutri-Score meteen alle voedingsmiddelen in de supermarkt kunt vergelijken, is de vraag. Fabrikanten en supermarkten denken tot de zomer van 2024 nodig te hebben om de scores op hun verpakkingen te plaatsen.