Na drie dagen staking bij Albert Heijn is het einde nog niet in zicht

Vakbonden willen langer doorgaan met stakingen bij Albert Heijn. Aanvankelijk zou woensdag de laatste actiedag zijn, maar FNV en CNV zeggen dat ze doorgaan tot het niet meer nodig is. Of dit tot meer lege schappen leidt, is nog niet duidelijk.

Personeel van distributiecentra van Albert Heijn staakt sinds zondag. De medewerkers en de vakbonden eisen ruim 14 procent meer loon, maar de supermarktketen wil niet verder gaan dan 6 procent vanaf 1 mei. Daar zou dan begin volgend jaar nog 2 procent bij komen. De bonden wijzen erop dat dat minder is dan de inflatie, en dat kunnen ze niet accepteren.

Door de stakingen zijn er al lege schappen in de supermarkten. Op de meeste plekken gaat het alleen om non-foodartikelen als schoonmaakmiddelen en dierenproducten. Maar in het noordoosten en zuidwesten van het land zijn schappen met eten en drinken soms ook leeg.

Of de problemen met de bevoorrading de komende dagen groter worden doordat de staking langer duurt, kan een woordvoerder van Albert Heijn niet zeggen. "Dit hangt af van hoeveel mensen meedoen aan de staking."

Volgens de bonden doen er honderden personeelsleden mee aan de acties. Albert Heijn zegt dat het lastig is om aan te geven hoeveel van de vierduizend medewerkers staken. Dit komt doordat er verschillende distributiecentra zijn en er in verschillende diensten wordt gewerkt. "Zo waren er gisteravond in Zaandam ongeveer veertig mensen die niet werkten, maar bij het distributiecentrum in Geldermalsen waren het er meer."

Albert Heijn wil weer overleggen, maar de vakbonden niet

Albert Heijn betreurt het dat de stakingen langer duren dan was gepland. "We hebben al verschillende uitnodigingen verstuurd naar de vakbonden om weer in overleg te gaan", meldt de woordvoerder. Dat heeft er niet voor gezorgd dat de partijen opnieuw om de tafel zijn gaan zitten.