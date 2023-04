Bedrijven voorzichtiger met nieuwe vacatures nu economie afkoelt

De Nederlandse economie koelt af en dat is terug te zien op de arbeidsmarkt. Het aantal openstaande vacatures is in maart licht afgenomen tot 380.000, een daling van 5 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het aantal nieuwe vacatures daalde zelfs met 10 procent.

"Bedrijven zijn terughoudender om nieuwe mensen aan te trekken, omdat het economisch minder gaat", zegt arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen van Randstad. "Maar we hebben nog steeds te maken met een krappe arbeidsmarkt. Er is vooral veel vraag naar technici, zoals operators en elektromonteurs."

Uitzendbureaus zijn vaak de eerste bedrijven die het merken als het economisch beter of slechter gaat. Dat komt doordat bedrijven flexibele arbeidskrachten meestal sneller aannemen naarmate ze het drukker krijgen. Daarnaast laten bedrijven hen sneller gaan als ze het rustiger aandoen.

Volgens econoom Aggie van Huisseling van ABN AMRO koelt onze economie dit jaar verder af. Zo groeide die afgelopen jaar nog met 4,5 procent. "Voor dit jaar verwachten we een groei van 1,2 procent", zegt Van Huisseling. "Dat heeft vooral te maken met de lagere vraag uit de eurozone en de Verenigde Staten. En dat heeft effect op onze export."

Schaarste arbeidsmarkt nog steeds groot

Ook de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) spelen mee. Zo stijgt de hypotheekrente, waardoor de huizenmarkt afkoelt. Volgens Van Huisseling loopt de vacaturegraad in de bouw daardoor terug. "En bedrijven zijn voorzichtiger om nieuwe vacatures uit te zetten. Ook zullen ze werknemers niet zo snel ontslaan."

Volgens Randstad-analist Van Krimpen is de schaarste op de arbeidsmarkt nog steeds groot, maar is er sprake van stabilisatie. Vooral in de techniek, zorg, onderwijs en ICT is krapte.