Na Albert Heijn slaat ook Jumbo slag bij Limburgse Jan Linders-supermarkten

De zuidelijke supermarktketen Jan Linders verdwijnt uit het straatbeeld. Tien winkels van de keten gaan over naar Jumbo, Plus en ALDI. Eerder werd al bekend dat de overige Jan Linders-supermarkten dit jaar omgebouwd worden tot Albert Heijn.

Zes vestigingen gaan naar Jumbo, drie naar Plus en één naar ALDI. Bij alle supermarkten kan het personeel in de winkel gewoon aan de slag blijven, meldt Jan Linders. Vrijwel alle supermarkten worden dit jaar omgebouwd naar de andere supermarktformules.

Jan Linders was zestig jaar lang een bekend gezicht in met name Limburg en Noord-Brabant. Tot dit jaar had het bedrijf 63 vestigingen. Maar het bedrijf kon niet meer mee met de digitalisering en de klantbehoeften van deze tijd. Die vergden te veel investeringen.