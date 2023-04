Werken op kantoor blijft de norm, ook met recht op thuiswerken

We zijn sinds corona gewend om een aantal dagen per week thuis te werken. Maar dat kan alleen na overleg. Werknemers kunnen niet zomaar eisen dat ze vanuit huis mogen werken, ook niet waneer de 'Wet werken waar je wilt' wordt ingevoerd.

Er zijn momenteel grote verschillen als het om thuiswerken gaat. Bij het ene bedrijf is het geen probleem om alles vanuit huis te doen, bij andere ondernemingen moeten mensen verplicht naar kantoor komen. Bovendien kan de helft van de beroepsbevolking - zo'n vijf miljoen mensen - niet vanuit huis werken. Denk aan mensen in de bouw en in de zorg. Ook in het onderwijs was het thuiswerken slechts tijdelijk en incidenteel.

Volgens arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS heeft dit tot weinig conflicten geleid. "Werknemers hebben zich te houden aan de huidige wetgeving en staan niet sterk in hun schoenen als ze iets willen afdwingen. Dan is het vervolgens ook nog de vraag of je daarmee je arbeidsrelatie op het spel wil zetten."

De nieuwe wet moet er dus voor zorgen dat het personeel meer rechten krijgt om thuis te werken. Een bedrijf met meer dan tien werknemers mag een verzoek tot thuiswerken niet zomaar weigeren. Datzelfde geldt als een werknemer juist wél naar kantoor wil. Een verzoek om thuis of op kantoor te werken mag alleen worden afgewezen bij belangrijke bedrijfs- of dienstbelangen.

Een bedrijf moet een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats verder op dezelfde manier behandelen als een verzoek tot aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. "De werkgever kan een verzoek tot thuiswerken voortaan niet klakkeloos weigeren. Maar dat betekent niet dat er een absoluut recht om thuis te werken ontstaat", zegt Besselink.

Afweging tussen belangen werkgever en belangen werknemer

De arbeidsrechtadvocaat wijst erop dat er een afweging moet worden gemaakt tussen de belangen van de werkgever en die van de werknemer. "Als een bedrijf stelt dat een werknemer naar kantoor moet komen, omdat dat beter is voor de cohesie, productiviteit of teamoverleg, kan dat grond zijn om een thuiswerkverzoek toch af te wijzen. Het is dus niet zo dat je zomaar kunt eisen dat je vier dagen thuiswerkt omdat je dan productiever bent."