Randstad pakt tekorten kinderopvang aan: 32.000 nieuwe mensen in 2025

Uitzender Randstad gaat zich actief inzetten om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Zo werkt het bedrijf momenteel aan een masterplan om de tekorten in de kinderopvang op te lossen. In de sector staan momenteel zevenduizend vacatures open.

"We moeten mensen die willen of kunnen werken beter helpen. Dat is broodnodig", zegt CEO Jeroen Tiel van Randstad Groep Nederland. "Het is een erg ambitieus plan, want we willen voor 2025 ongeveer 32.000 mensen klaarstomen om te werken in deze sector. Dat zijn vooral zijinstromers en overstappers."

Volgens de topman is het verder van groot belang dat mensen hun baan behouden. "Dat kunnen we niet alleen, dus we willen met verschillende partijen in gesprek om dit vorm te geven. Dat kunnen vakverenigingen in de kinderopvang zijn, werkgeversverenigingen en de overheid."