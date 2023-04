Ziekteverzuim in de zorg daalt (eindelijk) weer

Het aantal ziekmeldingen in de zorg neemt af. Met name onder jongeren is het verzuim in de eerste drie maanden van dit jaar hard gedaald.

In vergelijking met een jaar eerder is het verzuim met 11 procent afgenomen, blijkt uit cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet. Vooral het kortdurend verzuim (tot en met veertien dagen) is in de eerste drie maanden van dit jaar flink gedaald. Het ging om een afname van maar liefst 33 procent. Het langdurend verzuim steeg nog licht.

Het aantal ziekmeldingen in de zorgsector was in 2022 groter dan ooit. De stijging zat vooral bij het kortdurend verzuim. Onder jongeren steeg het aantal ziekmeldingen vorig jaar sneller dan onder ouderen. Het is dus extra opvallend dat het verzuim onder het jongere personeel in het afgelopen kwartaal met 26 procent is gedaald.

Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet, is blij dat het verzuim eindelijk daalt. Vooral omdat er in januari nog een griepepidemie was. "Hopelijk zet deze dalende trend door", zegt ze.