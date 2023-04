Holland Casino boekt winst, maar is nog niet terug op het oude niveau

Holland Casino heeft vorig jaar weer winst gemaakt. Toch is het bedrijf na twee lastige coronajaren nog niet terug op het oude niveau. De bezoekersaantallen vallen nog tegen.

Het gokbedrijf heeft vorig jaar 17 miljoen euro winst geboekt en is daarmee uit de rode cijfers. Wel had de onderneming vorig jaar last van de hoge inflatie. Zo was de gemiddelde besteding van de bezoekers lager dan voorheen.