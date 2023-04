Nederlands iDEAL moet het Europese antwoord op creditcard worden

ING, ABN AMRO en Rabobank brengen het online betaalsysteem iDEAL onder bij het Europese samenwerkingsverband van banken EPI. Voor wie in Nederland online shopt, verandert in ieder geval de komende jaren niets, belooft initiatiefnemer ING.

ING tuigde iDEAL in 2004 op. Later werden ook ABN AMRO en Rabobank aandeelhouder in het systeem waarmee in Nederland miljoenen keren per dag online wordt afgerekend. Vanaf de start waren er Europese ambities, maar die kwamen niet van de grond.