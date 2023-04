Grote supermarktketens maken nog steeds vaak fouten op de kassabon

Controleer in de supermarkt altijd je kassabon, want bij drie grote ketens klopt die regelmatig niet. Nog altijd staan op de bonnen vaak andere prijzen dan op het schap, concludeert de Consumentenbond.

De consumentenorganisatie controleerde per supermarktketen meer dan tweehonderd willekeurige aanbiedingen. Bij Albert Heijn kwam 13 procent van de prijzen in de winkel niet overeen met die op de bon. Bij PLUS week 15 procent van de prijzen af en bij Jumbo zelfs 20 procent.

Het is de derde keer dat de Consumentenbond de kassabonnen van Albert Heijn, Jumbo en PLUS heeft onderzocht. In de voorgaande jaren ging het ook al vaak fout. "Vorig jaar hebben we hier uitgebreid over gesproken met Albert Heijn en Jumbo. Ook PLUS beloofde beterschap. Maar de bonnen kloppen nog steeds niet", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.