Vooral Albert Heijn-winkels in noordoosten geraakt door stakingen

De effecten van acties in de distributiecentra van Albert Heijn zijn vooral zichtbaar in de circa honderd supermarkten in het noordoosten van het land. Dat laat een woordvoerder van de supermarktketen aan NU.nl weten.

De werkonderbrekingen van het personeel in de centra van waaruit de boodschappen worden geleverd aan de winkels begonnen zondagavond. Vakbonden CNV Vakmensen en FNV Handel riepen daartoe op nadat hun eis voor een loonsverhoging van 14,3 procent niet werd ingewilligd. AH biedt 6 procent per 1 mei en 2 procent met ingang van 1 januari 2024.

Volgens de vakbond wordt in alle zes de distributiecentra actiegevoerd. Albert Heijn houdt het op "een aantal". "Met name in Geldermalsen wordt actiegevoerd." Daarvandaan worden winkels beleverd met producten als schoonmaakmiddelen, dierenvoeding en conserven. "De niet-dagelijkse boodschappen", zegt de AH-woordvoerder.

Brood, verse groenten en fruit zijn volgens AH alleen schaars in de winkels in het noordoosten van het land, die vanuit Zwolle worden beleverd. Daar werd maandag gestaakt. "Het zijn steeds momentopnames. Nu worden alle winkels in ieder geval wel beleverd. Maar niet alle winkels krijgen alle producten binnen."