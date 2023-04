Noordzee wordt de grootste groene energiecentrale ter wereld

Delen via E-mail

De Noordzee wordt de grootste duurzame energiecentrale ter wereld. Dat hebben Nederland en acht andere landen rondom de Noordzee maandag besloten tijdens de tweede Noordzeetop in België.

Premier Mark Rutte en minister Rob Jetten (Klimaat) hebben een verklaring ondertekend om de komende jaren de energieproductie van Nederland in de Noordzee te verhogen.

In 2050 zal dat worden opgehoogd tot 300 gigawatt. Volgens de Belgische premier Alexander De Croo is die capaciteit genoeg om groene stroom aan 300 miljoen huishoudens in Europa te leveren.