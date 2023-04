Dure frisdrank zorgt voor mooie cijfers bij Coca-Cola

Delen via E-mail

Coca-Cola schroefde de prijzen afgelopen kwartaal flink op. Daardoor zag de Amerikaanse drankengigant de omzet en winst stevig groeien, blijkt uit cijfers die maandag zijn gepubliceerd.

Gemiddeld waren de prijzen van Coca-Cola in het eerste kwartaal 10 procent hoger dan een jaar eerder. En in onder meer Europa lag dat verschil zelfs boven de 20 procent.

Daardoor steeg de wereldwijde omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met 5 procent naar bijna 11 miljard dollar (9,96 miljard euro). Onder de streep hield de frisdrankreus 3,11 miljard dollar over, een stijging van bijna 12 procent in vergelijking met de winst van de eerste drie maanden van vorig jaar.