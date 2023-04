Eén jaar na invoering sancties is er nog weinig Russisch vastgoed gevonden

Ruim een jaar na invoering van sancties tegen Rusland is in Nederland voor 644 miljoen euro aan tegoeden uit het land bevroren. Ook zijn er twee schepen en vijf vliegtuigen waar Russen niet meer bij kunnen. De oogst bij vastgoed valt tegen.

Er zijn slechts drie panden gevonden die in Russische handen zijn. Dat blijkt uit een overzicht dat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De EU heeft sancties opgelegd aan Rusland nadat het land Oekraïne was binnengevallen. Een van de maatregelen is dat lidstaten tegoeden en bezittingen van Russische zakenlieden en politici kunnen bevriezen. Het gaat dan om prominente Russen die nauwe banden onderhouden met president Vladimir Poetin.

Uit het overzicht blijkt dat er in Nederland voor 644,5 miljoen euro aan Russisch geld is bevroren. Dit betekent dat de betreffende Russen niet bij hun geld kunnen om het over te maken of op te nemen. Daarnaast is voor 863 miljoen euro aan transacties tegengehouden.

Schepen onderweg naar Rusland tegengehouden

Verder blijkt dat de douane de afgelopen tijd in het Waddengebied twee schepen heeft tegengehouden. Deze waren onderweg vanuit Nederland naar Rusland. De schepen zijn teruggestuurd naar de havens van Harlingen en IJmuiden, waar verder onderzoek wordt gedaan.

Ook zijn er twee schepen bevroren, wat inhoudt dat de Russische eigenaren ze niet mogen verplaatsen of verkopen. De schepen hebben samen een waarde van 1 miljoen euro. Bovendien zijn er vijf vliegtuigen bevroren. Deze zijn ieder tussen de 70 en 80 miljoen euro waard zijn. En er zijn zo'n twintig schepen die nog worden onderzocht op banden met gesanctioneerde Russen.

Bij het invoeren van de sancties, ruim een jaar geleden, is de overheid ook op zoek gegaan naar Nederlands vastgoed dat in handen is van Russen op de sanctielijst. Het vermoeden bestond dat veel panden in bijvoorbeeld Amsterdam een Russische eigenaar hebben.

Weinig Russisch vastgoed gevonden

Een eerste inventarisatie leverde vorig jaar niet of nauwelijks resultaten op. Dit kwam doordat het lastig was om te achterhalen wie de daadwerkelijke eigenaar van een pand is, omdat de eigenaren vaak ingewikkelde constructies gebruiken.

Het beperkte resultaat wekte toen irritatie op bij de Tweede Kamer, die vond dat het kabinet niet scherp genoeg was bij het uitvoeren van sancties. Het kabinet maakte het toen voor bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en het Kadaster makkelijker om informatie uit te wisselen, wat moest leiden tot betere resultaten.