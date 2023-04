Beunhazen moeten zo snel mogelijk verdwijnen van zonnepanelenmarkt

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Er moet een verplichte erkenning komen voor installateurs van zonnepanelen. Op die manier moeten misstanden worden voorkomen nu het aantal beunhazen in de sector toeneemt. Het gaat daarbij om bedrijven die de regels aan hun laars lappen en vaak niet geschikt zijn in het werk.

Volgens Techniek Nederland zijn er in het afgelopen jaar 30 procent meer zonnepanelen geplaatst dan in 2021. "Die onstuimige groei trekt ook bedrijven aan die het niet zo nauw nemen met kwaliteit en veiligheid", zegt voorzitter Doekle Terpstra.

Zonnestroominstallateur is nu nog een vrij beroep, waardoor iedereen zonnepanelen kan installeren. Terpstra benadrukt dat dit slecht is voor het imago van de sector. "De erkende, vakbekwame zonnestroominstallateurs hebben er last van. Bovendien hindert het de energietransitie. Mensen moeten kunnen vertrouwen op zonnepanelen die veilig worden geplaatst en goed werken."