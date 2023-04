Bepaalde producten raken op in deel Albert Heijn-winkels

De effecten van de stakingen in de distributiecentra van supermarktketen Albert Heijn (AH) beginnen zichtbaar te worden in de winkels. Met name bij winkels in het noordoosten van het land zijn bepaalde producten binnenkort niet meer te krijgen. En de acties duren voort.

Sinds zondagavond wordt actiegevoerd op verschillende locaties vanwaaruit de winkels worden bevoorraad. De vakbonden hebben daartoe opgeroepen omdat Albert Heijn niet in wilde gaan op de looneis van de vakbonden.

"We zien in bepaalde regio's dat winkels niet meer alles aangeleverd krijgen", zegt een AH-woordvoerder. Het gaat daarbij om zowel verse als houdbare producten. Dat is het geval in het noordoosten, maar in mindere mate ook bij winkels in het westen van het land die vanuit Pijnacker beleverd worden.

Albert Heijn maakt gebruik van zes distributiecentra vanwaaruit alle winkels worden bevoorraad: twee landelijke en vier regionale. De stakingsbereidheid is volgens CNV Vakmensen hoog, maar toch ligt niet al het werk in alle centra stil. "Dat hangt ook samen met het soort werkzaamheden."

De vakbonden willen 14,3 procent meer loon voor de medewerkers in de distributiecentra. In totaal werken daar zo'n zesduizend mensen, van wie de helft uitzendkracht is. AH biedt 6 procent per 1 mei en nog 2 procent per 1 januari. De cao verliep medio april.