IJssalons, pretparken en strandtenten zuchten onder het slechte weer

Ook in de meivakantie wordt het voorlopig nog geen mooi weer. Voor pretparken lijkt de schade te overzien, maar voor strandtenthouders en ijssalons is het slechte weer aan het begin van het seizoen een fikse domper.

"Je verkoopt meer ijs met 20 graden in het voorjaar dan met 30 graden in augustus", zegt voorzitter Teun Loonen van de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum (VAIJ). "In het voorjaar kijkt iedereen uit naar die eerste zonnestralen en daar hoort een ijsje bij."

Bij Strand Nederland zijn ze voorlopig net zoals de weersvoorspellingen somber gestemd. "Het is een en al grijs." De ijssalons hopen dat mensen nog wel komen om een ijsje te halen voor na het eten, of voor een van de andere producten die de salons verkopen. "En er is ook een groot voordeel", zegt Loonen optimistisch. "Je hoeft nu in ieder geval niet in de rij te staan."