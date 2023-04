Inspecteur toeslagen ziet toeslagenstelsel het liefst helemaal verdwijnen

Elk jaar komen 150.000 huishoudens in financiële problemen, doordat ze zorg-, huur- of een andere toeslag moeten terugbetalen. De inspecteur vindt dat het toeslagensysteem de bestaanszekerheid van burgers aantast.

"We vragen het onmogelijke van mensen en hebben alle financiële risico's bij de burgers neergelegd", zegt Snels. Als overheidsinstanties een fout maken, moeten burgers zelf in actie komen om hun toeslagen zeker te stellen. "Ik zeg eerlijk: ik zou dat niet eens kunnen. Ik ben er heel erg van geschrokken dat het systeem zo werkt."

Daar komt bij dat ze vooraf informatie over hun leefsituatie moeten doorgeven om een passende toeslag te krijgen. Een scheiding, ontslag of overlijden kan invloed hebben op de hoogte ervan. Geven burgers een verandering in hun inkomen of de samenstelling van het huishouden te laat door, dan lopen ze het risico dat ze geld moeten terugbetalen.