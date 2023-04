Philips blijft ondanks problemen belangrijke speler: 'Mensen kijken echt naar ons'

Philips heeft de afgelopen jaren veel onderdelen afgestoten, maar heeft wereldwijd nog steeds dezelfde uitstraling als voorheen. De elektrische tandenborstels en scheerapparaten blijven populair onder consumenten en ook de medische apparatuur vindt gretig aftrek. "Mensen kijken echt naar Philips. We blijven absoluut een belangrijke speler", zegt CEO Roy Jakobs tegen NU.nl.

Philips kwam de afgelopen tijd vooral negatief in het nieuws vanwege de problemen met de slaapapneuapparaten en de reorganisatie waarbij tienduizend banen worden geschrapt. Het Eindhovense bedrijf stond altijd bekend om de gloeilamp en de televisies, maar heeft de afgelopen jaren een transformatie doorgemaakt. Philips richt zich steeds meer op medische apparatuur en veel minder op consumentenproducten.

Maar dat betekent niet dat de nostalgie rond het bedrijf is verdwenen, meent Jakobs. "We bedienen steeds minder consumenten en hebben veel onderdelen afgestoten. Maar Philips heeft zich verder ontwikkeld op het gebied van gezondheidszorg en heeft een sterke positie in deze markt. We zijn een gerenommeerde partner als het om innovatie gaat. Dat merkte ik onlangs nog toen ik twee congressen bezocht."

Philips maakte maandag bekend 575 miljoen euro opzij te hebben gelegd voor verwachte schadeclaims in de Verenigde Staten vanwege productiefouten in slaapapneuapparaten. De terugroepactie van de apparaten zelf kostte het bedrijf ook al bijna 1 miljard euro.

'Bedoeling om dossier zo snel mogelijk af te ronden'

Sinds 2021 heeft Philips 5,5 miljoen slaapapneuapparaten teruggeroepen, waarvan 3 miljoen in de VS. Deeltjes van het geluiddempende schuim kunnen verbrokkelen en patiënten kunnen die deeltjes vervolgens binnenkrijgen. Het bedrijf is verwikkeld in honderden rechtszaken en schadeclaims van aandeelhouders en patiënten.

Volgens Jakobs is het de bedoeling om het dossier zo snel mogelijk af te ronden. Patiënten krijgen zo snel mogelijk nieuwe apparatuur. "Zo'n 90 procent van de Nederlandse patiënten heeft al een nieuw product gekregen."