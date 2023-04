Albert Heijn-klanten kunnen misgrijpen door stakingen in distributiecentra

Albert Heijn heeft sinds zondag te maken met stakingen in de distributiecentra. In vijf van de zes centra hebben werknemers het werk neergelegd, laat de supermarktketen aan NU.nl weten. Nu zijn alle producten nog gewoon verkrijgbaar in de winkels, maar dat kan veranderen als de acties voortduren.

Of klanten straks misgrijpen, hangt helemaal af van hoeveel werknemers meedoen aan de acties, in hoeveel distributiecentra dat gebeurt en hoelang de acties aanhouden. "Naarmate de acties langer duren, kan het zijn dat sommige producten niet meer voorradig zijn", zegt een AH-woordvoerder.

Vakbonden CNV Vakmensen en FNV Handel hebben het personeel in de distributiecentra opgeroepen te staken nu de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn stukgelopen.

Albert Heijn maakt gebruik van zes distributiecentra: twee landelijke en vier regionale van waaruit alle winkels worden bevoorraad. De acties van zondagavond vonden plaats in Geldermalsen. Van daaruit worden geen verse producten verdeeld over de winkels. Dat is bij andere distributiecentra wel het geval.

"Ook in Pijnacker en Zaandam zijn zondag wat mensen onder werktijd naar buiten gelopen", zegt de AH-woordvoerder. De bonden hebben de werknemers in alle distributiecentra opgeroepen het werk neer te leggen. Volgens AH wordt er in het centrum in Zaandam maandagochtend niet gestaakt, in de andere vijf wel.