Philips legt nog eens 0,5 miljard opzij voor schadeclaims slaapapneuapparaten

Philips heeft 575 miljoen euro opzijgelegd voor verwachte schadeclaims in de Verenigde Staten vanwege productiefouten in slaapapneuapparaten. De terugroepactie van de apparaten zelf kostte het bedrijf ook al bijna 1 miljard euro.

Sinds 2021 heeft Philips 5,5 miljoen slaapapneuapparaten teruggeroepen, waarvan 3 miljoen in de VS. Deeltjes van het geluiddempende schuim kunnen verbrokkelen en patiënten kunnen die deeltjes vervolgens binnenkrijgen.

Het bedrijf is verwikkeld in honderden rechtszaken en schadeclaims van aandeelhouders en patiënten. De 575 miljoen euro is gereserveerd voor een massaclaim wegens economische schade. Daarnaast werken patiënten aan een zaak waarbij ze de kosten voor extra medische controles willen verhalen. De controles waren nodig na het gebruik van de slaapapneuapparaten.