Nederlands windpark op zee direct gekoppeld aan nieuwe stroomkabel richting VK

Tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk komt een nieuwe elektriciteitsverbinding. Daar wordt voor het eerst een Nederlands windpark op zee rechtstreeks aan gekoppeld.

Jetten en zijn Britse collega Grant Shapps zullen de stroomkabel maandagmiddag presenteren op een Noordzeetop in het Belgische Oostende.

De nieuwe verbinding levert niet alleen stroom, maar kan ook de CO2-uitstoot verminderen. "Als er een overschot aan windenergie is, kan dit onmiddellijk worden gedeeld met landen met een stroomtekort en vice versa", zegt Jetten.

Windparken via de eerste grensoverschrijdende stroomkabel van deze omvang koppelen is een nieuwe stap richting een geïntegreerd netwerk in de Noordzee.