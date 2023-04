Werknemers van distributiecentra Albert Heijn gaan staken

Werknemers van distributiecentra van Albert Heijn gaan zondagavond en maandag staken. Dat doen ze omdat een ultimatum dat vakbonden CNV en FNV hadden gesteld, is verlopen. De staking kan ervoor zorgen dat supermarkten van AH niet meer bevoorraad worden en er lege schappen ontstaan.

In de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker en Zaandam wordt zondagavond gestaakt door mensen die parttime werken. De fulltimers leggen vanaf maandag 7.00 uur in alle zes de distributiecentra van Albert Heijn het werk neer.

De staking in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg en Zwolle duurt tot en met woensdag. In Zaandam staken de werknemers tot en met dinsdag.

De FNV eist dat de salarissen van de werknemers in de distributiecentra structureel omhooggaan met 14,3 procent, plus 100 euro bruto per maand. Ook wil de vakbond dat de lonen voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels.