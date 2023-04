In deze vijf provincies zijn de huizenprijzen toch nog iets gestegen

Delen via E-mail

Vijf provincies in Nederland zagen het afgelopen kwartaal de huizenprijzen stijgen. In de andere zeven provincies daalden de prijzen ten opzichte van een jaar eerder, ziet statistiekbureau CBS.

Huizenkopers in de provincies Zeeland, Overijssel, Drenthe, Noord-Brabant en Zuid-Holland betaalden in het eerste kwartaal van 2023 meer voor een huis dan een jaar eerder. Die stijging wordt steeds kleiner en komt niet boven de 2,3 procent uit.

Zeeland zag de grootste prijsstijging van het land. Een huis kostte daar gemiddeld 2,3 procent meer dan een jaar eerder in hetzelfde kwartaal.

In de provincie Utrecht zijn de prijzen het hardst gedaald, met 3 procent. In de gelijknamige stad werden de woningen zelfs voor 7,4 procent minder verkocht. Gemiddeld zakte de prijs voor een bestaande koopwoning in Nederland met 0,7 procent.