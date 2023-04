Alternatieve rookvrije producten ingedamd: nicotinezakjes zonder tabak verboden

Nicotinezakjes zonder tabak zijn voortaan verboden in ons land, heeft het kabinet besloten. Verder komt er ook een reclameverbod voor dit soort producten. Daarmee wordt het gebruik van alternatieve rookvrije producten steeds verder ingedamd.

De Tweede Kamer drong al langer aan op een verbod. Volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) lanceert de tabaksindustrie voortdurend nieuwe tabaks- en nicotineproducten zonder tabak, waardoor jongeren makkelijker in aanraking komen met nicotine.

"Dat is een slechte zaak, want nicotine is verslavend en schadelijk. Het is dan ook logisch om producten die als alternatief voor tabaksproducten gebruikt kunnen worden, onder dezelfde wet te behandelen. Daarom ben ik blij dat we hebben besloten dat deze producten op dezelfde manier worden behandeld als tabaksproducten. Zo zetten we een nieuwe stap in het creëren van een rookvrije generatie."

Er zijn ook nicotinezakjes die wél tabak bevatten, maar die waren volgens de Tabaks- en rookwarenwet al verboden.

Verder wordt er alles aan gedaan om het roken aan te pakken. In de horeca wordt al tijden niet meer gerookt en ook bij sportclubs is het inmiddels taboe. Zo is het aantal verkooppunten voor sigaretten de afgelopen jaren al fors teruggelopen.